Balkanlar’ın esenliği için çalışıyoruz

Başkan Erdoğan dün Türkiye
'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Bosna Hersek'in çok kültürlü ve etnik kimlikli yapısının korunarak istikrara kavuşması için hiçbir ayrım yapmadan destek verdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana Bosna Hersek'te geçmişteki gibi müessif hadiselerin yaşanmasının önündeki en büyük engel Türkiye olmuştur. Türkiye'nin bu coğrafyada barış ve istikrarı koruma gayretlerinin, kargaşa ve kaostan beslenen kimi çevreleri rahatsız ettiğini de biliyoruz. Ancak bu şer odaklarına rağmen Bosna Hersek'in ve tüm Balkanlar'ın esenliği için çalışmaya devam ediyoruz Bosna Hersek'in bu coğrafyayla ilgili hesabı olanların nüfuz alanı ve mücadele arenası haline dönüşmesini asla istemiyoruz. Başkaları ne yaparsa yapsın, biz Boşnak kardeşlerimizle beraber Sırpları, Hırvatları, Arnavutları, Makedonları kucaklamaya devam edeceğiz."