Lütfü Türkkan’a tepkiler devam ediyor: Yazıklar olsun sözün bittiği yerdeyiz

Çantaş açıklamasında, "Bir şehit ailesinin yakınına öyle bir partinin vekili nasıl küfür eder. Biz Muharip Gaziler olarak şehit yakınına yapılanı bizlere yapılmış olarak görüyoruz ve kınıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Yazıklar olsun sözün bittiği yerdeyiz. Bizden ne istiyorlar? Biz vatanımız için canımızı seve seve veririz. Çağırsınlar yine cephede yerimizi alır ve savaşırız. Ama el üstünde tutsunlar bize küfür etmesinler. Biz neyiz? Bize devlet üniforma vermiş. Törenlere katılıyoruz bizim için 'gazilerimiz gelmiş, gazilerimiz başımızın tacı' diyorlar.

Muharip Gazilerin asaleti yeter. Üniformalarımızla caddede yürürken halkın bizi alkışlaması yeter. Halkın oylarıyla seçilen bir milletvekili, halkın oylarıyla maaş alan bir vekil bir şehit ailesine nasıl küfür eder. Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanıma yaptığı öz eleştiriden dolayı saygılarımı sunarım. Sayın Meral Akşener o kişiye istifasını verdirdi ama bu kalıcı olması lazım" dedi.

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