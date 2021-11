CHP, FETÖ üyesi askeri öğrencilere can simidi oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmalarda askeri öğrencilerin deşifre olması örgütün TSK'daki varlığına büyük darbe vuruyor. Özellikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarıyla birlikte, daha önce deşifre olmamış TSK'daki askeri öğrenciler deşifre olmaya başladı. Telaşa kapılan Fetullahçı Terör Örgütü sosyal medya hesapları üzerinden, askeri öğrencilerin suçsuz olduğuna yönelik paylaşımlarını arttırdı. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin askeri öğrencilerin tamamının suçsuz olduğu yönünde örgüte verdiği destek de, örgüte müzahir sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.



CHP FETÖ'CÜ ASKERİ ÖĞRENCİLERE SAHİP ÇIKIYOR



Bunun son örneği CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün eski askeri okul öğrencisi olan Ümit Can Özorman'ı ziyaret ederek verdiği mesajlar oldu. Süllü, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası okuduğu askeri okulu KHK ile kapatılan Eskişehirli Ümit Can Özorman ve ailesi ile buluştuk. 'Askeriöğrencisuçsuzdur', 'KHKlariptaledilsin' etiketleriyle bir paylaşımda bulundu. Süllü, Özorman'ı ziyaretinde, "Tüm mağdur askeri okul öğrencilerine selam olsun. Yazdığın kitap için de ayrıca seni tebrik ederim" dedi. Özorman da, "Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Askeri öğrenci suçsuzdur. KHK'lar iptal edilsin" dedi.

KRİPTO FETÖ'CÜ ÇIKTI



CHP'li milletvekilinin ziyaret ettiği Ümit Can Özorman kripto FETÖ'cü çıktı. 'MS'im komutanım' isimli kitabın da yazarı Özorman'ın FETÖ'nün askeri okullara aday numarasını 'avantajlı kodlama' yaparak sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı öğrenildi.



KOD İSİMLİ SÖZDE ASKERİ ÖĞRENCİLER



FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda alınan ifadeler de askeri öğrencilerin örgüt açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sadece İzmir'de yürütülen FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında yapılan 22 ayrı operasyonda 544 askeri öğrenci gözaltına alındı. Bunlardan 302'sinin itirafçı olması dikkat çekti. İtirafçı isimler ifadelerinde örgütle öğrencilik yıllarında tanıştıklarını ve her birinin örgüt içerisinde kod isim aldıklarını ifade ettiler.



DARBECİ GENERAL VE SUBAYLAR DA BİR ZAMANLAR ÖĞRENCİYDİ



Askeri öğrencilerin tamamen suçsuz olduğuna ilişkin paylaşımlarla, örgüt için adeta 'Can simidi' görevi gören CHP'li yöneticilerin 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde yer alan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu general ve subayların askeri öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içerisinde yer aldıklarını görmezden gelerek, örgüt üyesi askeri öğrencilere destek vermesi büyük tepki çekiyor.



KOD ADI 'SAİD'



İtirafçı olan askeri öğrencilerin ifadeleri de CHP'li yöneticilerin tutumunun örgüte ne kadar yardımcı olduğunu gözler önüne seriyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasına takılan, aynı zamanda Bylock kullanıcısı da olan ve itirafçı olan Abdullah A. isimli eski Astsubay ifadesinde, örgütle 2008-2009 yıllarında öğrencilik yıllarında tanıştığını, 'Said' kod ismini aldığını belirtti. Örgüte ait dershane ve ışık evlerinde askeri okula hazırlanan ve kazanan Abdullah A. ifadesinde kendisinden sorumlu olan mahrem imamların ve birlikte askeri okulda okuyan örgüt mensubu askeri öğrencilerin isimlerini paylaştı.



TEK TEK İTİRAFÇI OLUYORLAR



Bir diğer itirafçı ise kod ismi 'Bilal' olan Ahmet Hakan C. isimli askeri öğrenci oldu. Maltepe Askeri Okulunun 4. sınıfında okurken 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası askeri okulun kapatılması sonrası 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini okuyan Ahmet Hakan C., örgütle lise zamanında tanıştığını anlattı. İfadesinde, askeri okuldaki örgüt üyesi öğrenci arkadaşlarının ve kendisinden sorumlu olan mahrem imamların listesini savcılıkla paylaştı.