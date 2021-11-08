CHP TÜRKKAN'A KALKAN OLDU

Vatandaşlar şehit ailesine yapılan saygısızlığın hesasbının sorulması için tepki yağdırırken, İYİ Parti Türkkan'ı yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden alabildi. İhraç kararı veremeyen İYİ Parti'ye vatandaşlar ateş püskürürken, Türkkan'a son olarak CHP sahip çıktı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztrak, Türkkan ile ilgili soruya da yanıt verdi. Türkkan'a tek kelime etmeyen Öztrak, şehit ailesini provokasyon yapmak ile suçladı.

CHP şehit ailesine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Bu işte ağır bir provokasyon var... | Video

Öztrak'ın tepki çeken açıklamaları şöyle:

"Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Rize'de Akşener'e yönelik gerçekleşen provokasyon ortada. Hepimiz bu tür provokasyonlara karşı tedbirli olmalıyız. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları soruşturma açmış mıdır?"