CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası basın toplantısı düzenledi. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine, 'Senin bacını ...' şeklindeki küfrüne sahip çıkan Öztrak, "Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil." dedi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ağza alınmayacak şekilde küfür ettikten sonra tekme atması Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu.
CHP TÜRKKAN'A KALKAN OLDU
Vatandaşlar şehit ailesine yapılan saygısızlığın hesasbının sorulması için tepki yağdırırken, İYİ Parti Türkkan'ı yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden alabildi. İhraç kararı veremeyen İYİ Parti'ye vatandaşlar ateş püskürürken, Türkkan'a son olarak CHP sahip çıktı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztrak, Türkkan ile ilgili soruya da yanıt verdi. Türkkan'a tek kelime etmeyen Öztrak, şehit ailesini provokasyon yapmak ile suçladı.
CHP şehit ailesine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Bu işte ağır bir provokasyon var... | Video
Öztrak'ın tepki çeken açıklamaları şöyle:
"Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Rize'de Akşener'e yönelik gerçekleşen provokasyon ortada. Hepimiz bu tür provokasyonlara karşı tedbirli olmalıyız. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları soruşturma açmış mıdır?"
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.
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