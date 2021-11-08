CHP Sözcüsü’nün bir yalanı daha çürüdü! Hamza Dağ: “Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl’de!”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısı sonrası Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında açıklamalar yaparak Türkkan'a sahip çıktı.

CHP SÖZCÜSÜ BİNGÖLLÜ ŞEHİT AĞABEYİ İÇİN "İZMİR'DEN GETİRİLDİ" DİYE YALAN SÖYLEDİ

Öztrak, şehit ağabeyi Tahir Gümren'in İzmir'de yaşadığını, Bingöl'e de İzmir'den özel olarak provokasyon amacıyla getirildiğini savunarak, "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Rize'de sayın Akşener'e yönelik gerçekleşen provokasyon ortada. Artık hepimiz bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konu ile ilgili süreç İYİ Parti'de yürümektedir. Kendilerinin takdiriyle de gerekenler yapılmaktadır. Şunu sormak istiyorum. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları soruşturma açmış mıdır?" ifadelerini kullandı.

DAĞ: "ARAŞTIRDIK, ŞEHİT YAKINININ İZMİR İLE HİÇBİR BAĞI YOK. İKAMETİ DE BİNGÖL'DE."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkan ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Öztrak'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'in İzmir'den özel olarak Bingöl'e provokasyon amacıyla getirildiği yönündeki ifadelerini çürüttü.



Dağ resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Sözcüsü, Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiğini iddia etmiş. Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partililer Bingöl'ü ziyaret etmiş, Tahir Gümren isimli vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirince Türkkan vatandaşa hakaretler savurmuştu. Bu hakaret anının videosu ortaya çıkınca Türkkan ilk olarak Twitter hesabından küfür etmediğini videonun montaj olduğunu dile getirmiş ardından bir video yayınlayarak itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Türkkan küfür ettiğini kabul etmişti. Türkkan bu olaydan sonra ikinci bir skandala imza atmış, İYİ Partili Muhammet Güllük'ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren'in kardeşi İsa Gümren için "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!" ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza atmıştı. Her iki olayla ilgili sosyal medyada Türkkan'a ardı ardına tepkiler yağmıştı. Türkkan'ın İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden alındığı duyurulmuştu.