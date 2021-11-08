‘Devletinize güvenin kendinize inanın’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın önceki gün Batman
Şehit Şenay Aybüke Yalçın
İl Halk Kütüphanesi'nde katıldığı Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri dün paylaşıldı. "Yüreğinde memleket sevdası olan, bu topraklara dair hayalleri ve hedefi bulunan, Türkiye
merkezli düşünen herkesin, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
Gölgesinde huzur bulduğumuz bayrak hepimizin ortak bayrağıdır. 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşımız, 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Peki, HDP için öyle mi? Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunları çok çok iyi öğrenmeli ve anlatmalıyız.
Türkiye belli kalıplara, belli ideolojik bağnazlıklara hapsedilemeyecek kadar büyük, zengin, özgün bir ülkedir.
Sizlerden tek beklentimiz var; devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yeter ki siz birlik ve beraberliğinizden taviz vermeyin, yeter ki siz aranıza fitne tohumlarının ekilmesine müsaade etmeyin. Yeter ki siz ağızlarını her açtıklarında millete karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına itibar etmeyin. Gerisi muhakkak gelecektir.
(Muhalefetin Diyarbakır Anneleri'ne destek vermemesi) Onların tabii böyle bir derdi yok, yani onların bir defa terörden beslendiklerini çok açık söylüyorum, onlar terörden besleniyorlar. Batı, Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete geldi mi, Batı da gelmedi ama Batı, onlardan birileri burada olmuş olsa hepsi koşa koşa onları ziyarete gelir.
Bu şehir hastaneleri bile bunları rahatsız ediyor. Diyor ki bunun parasını nereden buldun? Sana ne ya ne demek nereden buldun. Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu. Ama bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden. Erdoğan'ın gençlerle buluşması Kayapınar Belediyesi Müzik Topluluğu'nun konseriyle sona erdi. Erdoğan, gençler ve davetlilerle Türkçe ve Kürtçe seslendirilen türküleri dinledi. Programın sonunda şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın bir programda söylediği "Mağusa Limanı" türküsünün videosu ise Erdoğan ve izleyicilere duygulu anlar yaşattı.
ŞEHİT AİLESİNE KÜFÜRE SERT TEPKİ
MİLLETVEKİLLİĞİNE SON VERİLMELİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesinin yenilir, yutulur bir durum olmadığını belirterek "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, sadece görevden almak değil milletvekilliğine de son vermektir" dedi Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na telefonla katıldı. Gönlünün bu toplantıyı yüz yüze yapmayı arzu ettiğini belirten Erdoğan, katılımcılardan bir arzusu olduğunu dile getirdi:
İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibarıyla asla kabul edemeyiz.
Onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.
Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz.