Dolmabahçe-Levazım tüneline ilişkin soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'günlük 50 bin araç geçecek diye ben buraya neden para harcayayım' diyerek durdurduğu ve çürümeye terk ettiği Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi meclis gündemine taşındı. Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan ve AK Parti İBB Meclis üyesi Hamdi Demirhan İBB Başkanlık makamının yanıtlaması için başkanlık makamına soru önergesi verdi. Demirhan mecliste yaptığı konuşmada, "İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe bölgesi önemli ulaşım akslarının kesişim noktası olması ve bölgede yer alan stadyum, Dolmabahçe Sarayı, gezi alanları gibi kullanımlar nedeniyle yoğun bir trafiğin yaşandığı bir bölgedir.



Bu yoğunluğa çözüm olması için AK parti döneminde Taksim-Kabataş- Kağıthane yönünden gelen trafiğin Zincirlikuyu-Levent-Ortaköy yönüne bağlanma için Dolmabahçe-Levazım tünel projesi hazırlanmıştır. Bu proje ile Dolmabahçe-Levazım arası 70 dakikadan 5 dakikaya indirilmesi hedeflenmiştir. Bu proje AK Parti döneminde yaklaşık 28'i tamamlanarak yeni yönetime devredilmiştir. Ancak temel atmama töreni düzenleyen yeni yönetim maalesef ki bu projeyi de gereksiz bularak durdurmuştur. Bugün Dolmabahçe bölgesinde yaşanan trafiğin nedeni maalesef ki bu projenin tamamlanmış olması ve dolayısıyla şu anki İBB Başkanı ve yönetimidir." dedi. Demirhan sorularını ise şu şekilde yöneltti:



İstanbul'un ulaşımını çözmek için yeni projeniz yok bunu çok iyi anladık ama devam eden projeleri neden durdurduğunuzu gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. İstanbullular adına İBB Başkanına ve yönetime sormak istiyorum.



*Bugüne kadar 220 milyon TL harcanan Dolmabahçe-Levazım tüneli projesini durdurma gerekçeniz nedir?



*Her işte katılımcılıktan birlikte yönetmekten bahsediyorsunuz sormak istiyorum acaba projeyi durdururken kaç vatandaşımıza sordunuz veya kaç çalıştay yaptınız?



*Dolmabahçe-Levazım için üretilen çözümü durdurdunuz ancak trafiğe bakıldığında burada acil bir çözüm ihtiyacı görülmektedir. Durdurduğunu projenin yerine yeni bir öneririz var mıdır?