FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit ettiği şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç polis koleji öğrencisi, 1 emekli memur ve aralarında bulunan 1 ev hanımı şahsı Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarınca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahsa adli makamlarca işlem yapıldığı öğrenildi.