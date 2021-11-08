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Giriş Tarihi: 8.11.2021 16:43

FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

BERKAN ÇETİN
FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Denizli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit ettiği şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç polis koleji öğrencisi, 1 emekli memur ve aralarında bulunan 1 ev hanımı şahsı Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarınca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahsa adli makamlarca işlem yapıldığı öğrenildi.

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FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
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