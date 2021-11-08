Gaziosmanpaşa’dan Orta Asya’ya uzanan sanat köprüsü

Gaziosmanpaşa'da Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen 18 grup toplam 150 öğrenci, Uluslararası Sanat Festivali'nde buluştu. 150 öğrenci yöresel kıyafetleri ve gösterileriyle Gaziosmanpaşalılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Festivale, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

'HER BİRİMİZİN HAYALİ, GAYRETİ, ÇABASI GENÇLERİMİZ'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, festival kapsamında öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Usta, "Burada dünyanın dört bir tarafından gelen ve aynı ortak paydada buluşan çocuklarımızın gösterilerini izliyorsunuz. Bugün Kazakistan'dan, Bulgaristan, Gürcistan ve Kırgızistan'dan misafirlerimiz buradalar. Biz de bu mutluluğu yaşamak adına buradayız. Her birimizin hayali, gayreti, çabası gençlerimiz. Çünkü geleceğimiz onlarda saklı. Onlar elbette bugünün fırsatlarını, imkanlarını, kazanımlarını yarınlara taşıyacak olan en büyük mihenk taşlarımız. Dünyanın neresinde olursa olsun eğer gerçek derdi gelişmek, kalkınmak hem milleti hem dünya insanlığı adına bir şeyler yapmaksa, yer, zaman ve mekan önemli değil" diye konuştu.