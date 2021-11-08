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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Gerginlik nedeniyle kontrolü kaybetmiş!

Gerginlik nedeniyle kontrolü kaybetmiş!

İYİ Parti'liler Lütfü Türkkan hakkındaki sorular karşısında ya sessiz kalıyor ya da ağız kalabalığı yaparak konuyu değiştiriyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "Hükümete yakın muhabirler birtakım kurgular yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz" diyerek akıllara zarar bir açıklama yaptı

Her konuda asılsız iddialarla hükümete ve Başkan Erdoğan'a saldırma fırsatını kaçırmayan İYİ Parti'liler rezilliği kamera görüntüleriyle sabit Lütfü Türkkan hakkındaki sorular karşısında ya sessiz kalıyor ya da ağız kalabalığı yaparak konuyu değiştiriyor. Meral Akşener küfürbaz vekille ilgili ağzını açmazken İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "Hükümete yakın muhabirler birtakım kurgular yapıyor. İktidar bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Olay bir provokasyon. Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum" diyerek akıllara zarar bir açıklama yaptı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da "Valiliklerin; koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir" tweet'iyle Türkkan'ı kınamak yerine bürokratlara parmak sallamayı tercih etti.
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Gerginlik nedeniyle kontrolü kaybetmiş!
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