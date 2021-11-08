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Giriş Tarihi: 8.11.2021 18:19 Son Güncelleme: 8.11.2021 18:28

İBB meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla açıldı

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İBB meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla açıldı

İBB Meclisi’nde Bingöl’de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan AK Parti ve MHP grupları tarafından istifaya çağırıldı. Meclis şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı ilk oturumu Dr. Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

İSTİKLAL MARŞI OKUNARAK AÇILDI

Meclis oturumu İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de hakaret ve küfür ettiği şehit yakınına ve tüm şehitlerine sahip çıkmak için şehitlerimize 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak açıldı.

İYİ Parti İBB Meclis grubu şehidin bacısına yönelik edilen küfür sonrası Türkkan'ın İYİ Parti Grup Başkanvekiliği görevinden istifa ederek 'erdemlilik' gösterdiğini iddia etti.

AK Parti ve MHP grupları ise Türkkan'ın milletvekilliği görevinden istifa etmesinin sadece milletimizin gönlüne su serpeceğini ifade etti.

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İBB meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla açıldı
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