İBB meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla açıldı

İSTİKLAL MARŞI OKUNARAK AÇILDI

Meclis oturumu İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de hakaret ve küfür ettiği şehit yakınına ve tüm şehitlerine sahip çıkmak için şehitlerimize 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak açıldı.