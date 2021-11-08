İETT otobüsünü çalmıştı! Savcı mütalaasında ‘Cezalandırılsın’ dedi

Maltepe'de 8 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü şoförü Cuma Ali Kaya, saat 21.30 sıralarında aracı Maltepe'deki peronlara park etti ve anahtarı da kendisinden sonra sefere çıkacak olan şoför arkadaşının söylediği yere bırakmıştı. Sabah vardiyasına gelen şoför, otobüsü yerinde göremeyince peron sorumlusuna haber vermişti. GPRS ve kamera kayıtlarını inceleyen görevliler, otobüsün çalındığını ve Taksim'de park halinde bulunduğunu görmüştü. Polise haber verilmesi üzerine ekipler, otobüsü, Ali Volkan Çamur'un çaldığını tespit etmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise şüpheli Çamur hakkında 'Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SANIK DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. celsesi görüldü. Duruşmaya müşteki ve avukatı katılırken, sanık Ali Volkan Çamur duruşmaya gelmedi.

'ZARARIMIZ HALA GİDERİLMEDİ'

Duruşmada müşteki avukatı sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek 'Zararımız giderilmedi. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'SANIK SUÇUNU İKRAR ETMİŞTİR'

Duruşmada Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, sanığın üzerine atılı suçu ikrar ettiğini, acil işi olması nedeniyle aracı bulunduğu yerden aldığını beyan ettiğini fakat bu durumu açıklayamadığını, dolayısıyla sanığın gece vakti söz konusu otobüsü çalarak bir süre sonra bahsedilen yere bıraktığının anlaşıldığını kaydetti.

MÜTALAADA SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Mütalaanın devamında ise söz konusu aracın kamu hizmetine tahsis edilen bir eşya niteliğinde olduğu vurgulanarak sanığın otobüs valfini açarak ele geçirdiği anahtarla kamu hizmetine sunulan otobüsü alarak eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğu, bu nedenle sanığın 'Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatının savunma yapması için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.