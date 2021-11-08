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Giriş Tarihi: 8.11.2021 16:58

İki arkadaşını öldüren 70 yaşındaki adam tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İki arkadaşını öldüren 70 yaşındaki adam tutuklandı

Ankara'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 70 yaşındaki Sinan Bayat, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 70 yaşındaki Sinan Bayat, arkadaşları 60 yaşındaki Mürsel Acar ve 61 yaşındaki Erdoğan Çakmak'la bir araya geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayat, iki arkadaşına tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Acar, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Çakmak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısa süre içerisinde emniyet ekipleri tarafından yakalanan Bayat, ilk ifadesinde kendisi dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı da bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu kaydetti.

TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayat, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 2 kez 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İki arkadaşını öldüren 70 yaşındaki adam tutuklandı
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