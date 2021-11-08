Şehit ailesi İyi Parti’den istifa etti

Lütfü Türkkan'ın milletin vekilliğinden atılmasıni isteyen İYİ Parti İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeşi Ali İhsan Uğurlu, İYİ Partili Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şehit ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedelinin ödenmesi gerektiğini ifade eden Uğurlu; "İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Lütfü Türkkan ile şehit kardeşi arasında geçen tatsız, seviyesiz ve terbiye sınırlarını aşan diyalogdan dolayı bir şehit kardeşi olarak Lütfi Türkkan'ı kınıyorum. Mardin İl Teşkilatındaki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. Şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekilini, aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde görmek istemiyoruz." dedi.