İYİ Parti’li Türkkan’a Tokat’tan tepki!

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmesi tepki ile karşılandı. Türkkan'ın olayın ardından 'Ben küfür bilmem."Bin misli" diye bir şey bilirim, hepsi o kadar" ifadelerini kullandığı paylaşımı da ayrı tepkiye yol açtı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, Türkkan'a tepki gösteren bazı siyasi isimler oldu.

İŞTE SİYASİLERİN SOSYAL MEDYADA TEPKİLERİ

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Aziz Şehidimizin emaneti kız kardeşine küfür ve hakeret eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı tel'in ediyorum. Biz biliyoruz ki bu zihniyet Şehitlerimizin yanında değil, ülkemizi bölmeye çalışanların değirmenine su taşıyor" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da yaptığı sosyal medya paylaşımında tepkisini şu sözlerle ifade etti: Şehit kardeşine ettiğin rezil kelâma "BİN MİSLİ" "EDEP" gerekir... Buna rağmen yayınladığın özür mesajı ayrı bir facia... Bilmediğin buysa, bildiklerinden Mevlâm muhafaza eylesin."

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "YAZIKLAR OLSUN!" diyerek başladığı paylaşımda tepkisini "Aziz Şehidimizin emanetlerine ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınıyorum. Milletimiz bu çirkinlikleri unutmayacak!" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir de "Üslûbu beyan ayniyle insan" Rabbim bu milleti senden ve senin gibilerden muhafaza etsin" diyerek İYİ Parti'li Türkkan'a tepki gösterdi.

AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından tepkisini "İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine yapmış olduğu saygısızlığı ve hadsizliği şiddetle kınıyorum" paylaşımıyla dile getirdi.

İSTİFA ETTİ!

Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiği öğrenildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İYİ Parti Grup Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verdi.