İzmir, Antalya ve Mardin’de eş zamanlı operasyon: HDP’li yöneticiler de gözaltında...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 18 kişinin yakalandığı operasyonda 1 kişi ise aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 19 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi ise aranıyor.

Evlerde yapılan aramalarda ise yasa dışı dergi, kitap, örgütsel dokümanlar, notlar ve dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.