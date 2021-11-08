Kadrolaşmanın İBB’ye yıllık maliyeti 5 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından önce 'bankamatikçi' denilerek daha sonra artan tepkilerle 'İhtiyaç fazlası' ifadeleri kullanılarak çıkartılan 13 bin işçinin yerine alınan 44 bin kişinin maliyeti İBB Meclisi gündemine geldi. Mecliste konuşma yapan Temel Haklar Komisyon Raportörü Fatih Aydoğan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun emredici hükümlerine aykırı şekilde işten çıkarmalar yapılmış ve işten çıkarılanların yerine yeni işçi alımları yapılmış olup, bu konu ile ilgili Meclis Başkanlığınıza Ak Parti Grubumuz tarafından 28 kez soru önergesi verilmesine rağmen bugüne değin cevap alınamamıştır" dedi.



13 BİN 312 KİŞİ ÇIKARILDI 44 BİN 995 KİŞİ ALINDI



Bu hukuksuz ve keyfi işten çıkarmalardan sonra ulusal basına da yansıdığı üzere İBB' de işçi fazlalığı ve diğer birçok sebep ile seçimden önce söz verildiği halde en temel anayasal hak olan çalışma hakkı ve özgürlüğü ihlal edilerek 13 bin 312 kişi işten çıkarıldığı, buna mukabil en az 44 bin 995 kişinin işe alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu ihtiyaç fazlası partizan ve aşırı kadrolaşma neticesinde İBB' de yıllık yaklaşık 5 milyar TL ek maliyet oluşmuştur" ifadelerini kullandı.



Aydoğan başkanlık makamı tarafından yanıtlanması üzerine şu soruları sordu:



*2019-2020-2021 yılları arasında İBB iştiraki olan şirketler de dahil olmak üzere kaç personel işten çıkarılmıştır. Bu işçilerin işten çıkarılma sebepleri nelerdir? İşten çıkarılan personelin şirketler bazında unvan, görev, tahsil durumu ve yaş dağılımları nelerdir?



*İş Kanununa aykırılığı İş müfettişleri tarafından tespit edilmiş olan bu işten çıkarma işlemleri iptal edilmiş midir, iptal edilmemiş ise ne zaman iptal edilecektir?



*27 Haziran 2019 tarihinden 08 Kasım 2021 tarihine kadar söz konusu şirketlerde, her şirkette ayrı ayrı olmak üzere hangi niteliklerde (unvan, görev, tahsil durumu, yaş) kaç işçi işe alınmıştır, Eğer İşçi alımı yapılmış ise, bu işçilerden PKK-KCK ve DHKPC ve sair illegal örgütleri ile bağlantılı veya irtibatlı olup, olmadıkları araştırılmış mıdır? 27 Haziran 2019 tarihinden sonra işbaşı yaptırılan işçilerin ilgili şirketler bazında isim, soy isim, unvan, görev, tahsil durumu ve yaş dağılımı nelerdir?



*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı 27 Haziran 2019 tarihinden 08 Kasım 2021tarihine kadar hangi şirketlerde yöneticiler de dâhil olmak üzere kaç personel işe alınmıştır.(Bu kişilerin isim, unvan, görev, tahsil durumu ve yaş bilgileri nedir?)

*Belediyemiz tarafından ödenen veya ödenecek tazminat ve para cezaları miktarı ne kadardır? Kanuna aykırı bir şekilde yapılmış olan bu işlemlerin sorumlularına rücu edilmiş midir, edilmemiş ise ne zaman rücu edilecektir?