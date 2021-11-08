Laçiner ve ekibine verilen FETÖ cezaları onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) eski Rektörü ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Başkanı Sedat Laçiner, ÇOMÜ eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Ataşoğlu, Prof. Dr. Aziz Kılınç ve Doç. Dr. İbrahim Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, 8 sanıktan 7'si hakkında verilen hükümleri onarken, hayatını kaybetmesi dolayısıyla Halil Şimşek'in dosyası düşmüş oldu. Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Laçiner'e verilen 9 yıl 4 ay 15 gün, Ataşoğlu'na ve Türkyılmaz'a verilen 6 yıl 3 ay ile Kılınç'a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezaları onandı. Daire ayrıca, dosya kapsamındaki iki kişinin de beraatlerini onadı. Öte yandan, aynı dosyada bulunan sanıklardan ÇOMÜ eski Rektör Yardımcısı firari Hüseyin Özdemir hakkındaki 10 yıl hapis cezası da kesinleşti.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Çıkarıldığı yerel mahkemede yaptığı savunmasında masum olduğunu söyleyen Laçiner, örgüt üyeliği suçunu kabul etmeyerek, Türkiye için yanlış bir şey yapmadığını öne sürmüştü.

Laçiner savunması sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını da iddia etmişti. Laçiner, Ortadoğu ve güvenlik üzerine TV programlarında yorumculukta yapıyordu.