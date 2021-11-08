LGBT tehlikesine karşı 60 STK birleşti! Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu kuruldu

60 Sivil Toplum Kuruluşu, LGBT tehlikesinden gençleri ve aileleri korumak için bir araya geldi. STK'lar Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu'nu kurdu.

Platform, cinsiyetsizleştirme ya da farklı cinsel kimlik yönelimlerine itilen bireyleri bu yönelimlerinden korumak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu çatısı altında 40 terapist yetiştirme hedefi bulunuyor. Şu ana kadar 20 terapist yetiştirildiği belirtiliyor.

Platform tarafından kurulan internet sitesi ailelere ve gençlere hizmet verecek. Başvuru yapanlara doğru bilimsel bilgiler, psikolojik destek ve tedavi sağlanacak.

DÜNYA ÇOCUK VE AİLE KORUMA PLATFORMU KURUCU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

AİLEMİZDER (Uluslararası Aile Danışmanları Derneği)

AKDER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği)

ASİTANE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

AYDOSTDER (Aydost Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği)

AYED (Acil İnsani Yardım ve Eğitim Derneği)

BAKAP (Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu)

BAŞEDER (Başakşehir Engelliler Derneği)

BAYDER (Bağımsız Yaşam Derneği)

BEYAZGÜL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BİRLİK VAKFI

BİSEG (Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği)

DÜNYEV (Dünya Yetimler Eğitim Vakfı)

ENDERUN KADIN VE ÇOCUK DERNEĞİ

ERDEMLİLER HAREKETİ PLATFORMU

ERKADIN (Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği)

GENÇDÜŞÜN (İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü)

GÖNÜLDER (Gönüllü Hanımlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği)

HAKEDER (Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği)

HASEKİ KADIN VAKFI

HAYA-DER (Hayırda Yarışanlar Derneği)

HUKUKÇU HANIMLAR DERNEĞİ

HÜDAYİ VAKFI (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

HÜRDER (Hürriyet Eğitim ve Kültür Derneği)

İFTAH İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

İGETEV (İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı)

İLİM YAYMA CEMİYETİ (Başakşehir Şubesi)

İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ

İNSAN VE İRFAN VAKFI

İYİLİK VAKTİ GRUBU

KAGEG (Kadın Aile Gençlik Eğitim Gönüllüleri)

KAR TANESİ GENÇLİK YAŞAM MERKEZİ

KASAV (Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı)

KATEDER (Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği)

MAARİFAN (Uluslararası Maarif Anneleri Derneği)

MEMUR-SEN İSTANBUL

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB)

MUTLU YUVA DERNEĞİ

NEYAD (Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği)

NİSAN GİRİŞİM GRUBU

OKED (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği)

RUHSAK (Ruh Sağlığında Uzman Kadınlar Derneği)

SICAK YUVA VAKFI

SÜREYYADER (Süreyya Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği)

TÜM KAYDER (Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği)

TÜRK GENÇLİK VAKFI

TÜRKİYE DÜŞÜNCE PLATFORMU

TÜSEP (Türkiye Sağlık STK'ları Platformu)

TÜZDEV VAKFI (Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı)

UKTE-DER (Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği)

ULUSLARARASI FATIMA DERNEĞİ

USMED (Uluslararası Sosyal Medya Derneği)

YEKAD (Yek Adım Eğitim ve Dayanışma Derneği)

YETKİM DERNEĞİ (Yetiştirme Yurtlarında Kalanları, Kimsesizleri Koruma, Sosyal veYardımlaşma Derneği)

ZİHMENDER (Zeytinburnu İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği)

DÜNYA ÇOCUK VE AİLE KORUMA PLATFORMU İŞ BİRLİĞİ YAPAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı)

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği)

DÜNYA ÇOCUK VE AİLE KORUMA PLATFORMU BİLİM KURULU

Prof. Dr. Sefa SAYGILI/ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. Nevzat TARHAN/Üsküdar Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. Alev ERKİLET/İbn Haldun Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. Ali Rıza ABAY/Yalova Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU/Haliç Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. İhsan KARAMAN/İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. Murat DOĞAN/Erciyes Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. Süleyman DERİN/Marmara Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. Ahmet AKIN/Medeniyet Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. Sefa BULUT/İbn Haldun Üniversitesi

⦁ Prof. Dr. Ayşe CANATAN/Hacı Bayram Veli Üniversitesi

⦁ Doç. Dr. Lütfi ARSLAN/Medeniyet Üniversitesi

⦁ Doç. Dr. Kasım ÖZDEN/Erciyes Üniversitesi

⦁ Psikiyatrist Dr. Mustafa MERTER

⦁ Psikiyatrist Dr. Funda GÜDÜCÜ SAĞIR

⦁ Dr. Kemal TEKDEN/Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı

⦁ Dr. Sema YILMAZ/Cumhuriyet Üniversitesi

⦁ Dr. Nursem KESKİN AKSAY/İbn Haldun Üniversitesi

⦁ Öğr. Gör. Mustafa ATAK/Erciyes Üniversitesi

⦁Aile Eğitim Eğitmeni Necla Koytak

⦁ Yazar M. Beşir ERYARSOY

⦁ STK Uzm. Zuhal ÖZTÜRK