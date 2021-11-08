Lütfü Türkkan’a üniversite öğrencilerinden tepki

Skandal olayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettirilen milletvekili Lütfi Türkkan'a üniversite öğrencileri de tepki gösterdi. Hukuk fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Tanrıöver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde de Türkkan'ın yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep etti. Türkkan'ın şehit ağabeyine edilen küfür ve hakarete duyarsız kalamayan öğrenciler İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması da yaptı. Grup adına basın açıklaması metnini okuyan Mehmet Rıdvan Tanrıöver, İYİ Parti milliyetçiliğinin balon olduğunu Türkkan olayının bir kez daha gösterdiğini belirten Tanrıöver, İYİ Partiyi temsilen balon patlattı.

BU ÖZÜR HÜKÜMSÜZDÜR

Basın açıklamasında "Yüreğinde zerrece vatan sevgisi bulunduran her vatandaşı bu olay derinden sarsmıştır. 4 bin yıllık Türk Töresinde ve İslam geleneğimizde şühedanın yeri bellidir. Şehidimizin öz ağabeyinin defaten, şehadete eren kardeşinin parça parça olan vücudunun haftalarca arazide aranması girizgahıyla meramını dile getirmesi neticesinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili, milletin vekili olduğundan habersiz soy isminin 2 hecesine de şaibeyle bakmamıza neden olan Lütfü Türkkan'ın ağır hakaret ve küfürlerine maruz kalmıştır. Milliyetçi misyondan beslendiğini iddia eden bu şahıs ve partisi sözde özür dilerken bile kibrinden vazgeçmeyerek şehidimizin ailesinden bacısından hepimizin annesinden özür dilemeye tenezzül bile etmiyor. Vicdanlarda bu özür hükümsüzdür. Şühedanın manevi varlığına, Türk kadınına ortalık yerde bomboş konuşan bu şahıs tarafından edilen hakaret ve küfür bu memleketin tüm şehitlerine tüm kadınlarına ve vatandaşlarına edilmiştir. Çünkü o şehit hepimizin şehidi, o kadın hepimizin anası, bacısıdır ve ağabeyi hiç şüphesiz her birimizin ağabeyidir" denildi.

SUÇ DUYURUSU ÖDEVİMİZ

Başın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bir üniversite öğrencisi ve onurlu Türk gençleri olarak bugün burada yaptığımız suç duyurusu bizler için bir ödevdi. Toplumun dinamiklerinin ve hassasiyetinin ve de milli duygularımız alenen tecavüze uğramıştır. Lütfü beylerle alakalı dün aldığımız habere göre partisinde sadece görev değişikliği yaşanmıştır. Sayın genel başkan Meral Akşener hanımefendiye de burada sizlerin huzurunda sesleniyoruz. Bu şahsi partinizde barındırmayınız. Milletin aklıyla alay etmeyiniz. Adalete, kadın haklarına saygınız, şehidimize bakış açınız bu mudur? Yazıklar olsun Lütfü Türkkan'ı disipline sevk edip partisinden ihraç etmeyenler vicdanınız yok mudur?"

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