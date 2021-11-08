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Giriş Tarihi: 8.11.2021 16:48

Parti evinde esrarengiz ölüm: Çelişkili ifadeler verdiler!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Parti evinde esrarengiz ölüm: Çelişkili ifadeler verdiler!

Esenler'de ev sahibinin kaçtığı parti yapılan dairede başından vurulmuş halde ölü bulunan, Ozan Oğuz'un ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Arkadaşları Oğuz'un intihar ettiğini öne sürerken polis ekipleri olayı çok yönlü olarak araştırıyor.

İddiaya göre, Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde dün, 6 katlı binanın çatı katında İlkay U. evinde parti düzenledi. Gece saatlerinde parti yapmak için evde toplanan 6 kişi sabah saatlerine kadar eğlendi. Sabah saatlerinde evden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 26 yaşındaki Ozan Oğuz'un başına vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, evde bulunan T.D. ve B.K. isimli iki kişiyi gözaltına alırken yaptıkları aramada çok miktarda kubar ve metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ve hassas terazi buldu. Evde bulunan diğer 3 kişinin kaçtığı tespit edilirken, ekiper kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada E.T., İ.U ve B.T. isimli kişiler kısa sürede yakalandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Gözaltına alınan T.D., B.K., E.T., İ.U. ve B.T. Emniyette tek tek sorguya alındı. "Kafasına silah sıkarak intihar etti" diyen şüpheliler çelişkili ifadeler verdi. 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece serbest kaldı.

EVDEN ÇIKTIKLARI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay sonrası ev sahibi, kız arkadaşı ve bir arkadaşının evden çıktığını anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ev sahibinin ilk başta çevreyi gözetleyerek evden çıktığı, ardından kız arkadaşının panik halinde çıktığı bir süre sonra ise diğer kişinin çıktığı görüldü.

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Parti evinde esrarengiz ölüm: Çelişkili ifadeler verdiler!
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