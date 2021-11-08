Şehit mezarına saldırmıştı... O hain tutuklandı

Vatani görevini yaparken Siirt'te PKK'lı hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, 19 Ağustos 2015 yılında şehit düşen Emre Kaan Arlı'nın Mezarına 'PKK' yazıp, sinkaflı paylaşımda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan kişi, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.
Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen şüpheli, cumartesi günü gözatlına alınmıştı.