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Giriş Tarihi: 8.11.2021 13:50 Son Güncelleme: 8.11.2021 15:41

Şehit mezarına saldırmıştı... O hain tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Şehit mezarına saldırmıştı... O hain tutuklandı

19 Ağustos 2015 yılında şehit düşen Emre Kaan Arlı’nın Mezarına ‘PKK’ yazıp, sinkaflı paylaşımda bulunduğu tespit edilerek  gözaltına alınan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Vatani görevini yaparken Siirt'te PKK'lı hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, 19 Ağustos 2015 yılında şehit düşen Emre Kaan Arlı'nın Mezarına 'PKK' yazıp, sinkaflı paylaşımda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan kişi, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.

Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen şüpheli, cumartesi günü gözatlına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hain, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Şehit mezarına saldırmıştı... O hain tutuklandı
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