Sevkiyata hazırlanıyorlardı... Suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde bulunan depo görünümlü bir adresin önünde park halinde olan bir aracın bagajına koli yerleştiren kişilerin sahte içki şüphelisi olma ihtimali üzerine araçta arama yaptı. Araçta; üzerinde etil alkol ibaresi bulunan ve sahte içki imalatında kullanıldığı değerlendirilen sıvı maddeler olduğu tespit edildi. İnceleme derinleştirildi.

Üç araç ve bir depoda yapılan detaylı aramalarda bin 446 şişe etil alkol, bin 730 litre etil alkol, 21 adet rulo halinde etil alkol bandrolü, 665 adet beş litrelik boş bidon, dolum makinesi, etiket bandrol makinesi ve sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen altı bin 370 lira ele geçirildi. Dört şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.