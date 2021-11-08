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Giriş Tarihi: 8.11.2021 13:26 Son Güncelleme: 8.11.2021 13:28

Son dakika: Bakan Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

DHA
Son dakika: Bakan Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere geldiği Azerbaycan’da TSK komuta kademesiyle birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da TSK komuta kademesiyle birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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Son dakika: Bakan Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
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