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Giriş Tarihi: 8.11.2021 15:56 Son Güncelleme: 8.11.2021 16:02

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Zafer Bayramı mesajı

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Zafer Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan Zafer Bayramı'na iliişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında Azerbaycan Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılışının 1. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir payaşım ile kutladı. Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımında; "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan mesajı şu şekilde;

Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Zafer Bayramı mesajı
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