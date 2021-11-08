Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Zafer Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılışının 1. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir payaşım ile kutladı. Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımında; "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.