Son dakika: İYİ Parti’de şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan’ın yerine getirilen isim belli oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin Bingöl ziyaretinde büyük bir ahlaksızlığa imza atarak, kendilerini eleştiren şehit ağabeyinin kız kardeşine küfür etmişti. 'Senin bacını...' şeklindeki alçak küfür sonrası Türkiye ayağa kalkmış, İYİ Parti ise sessizliğe gömülmüştü. Türkkan, önce görüntüleri inkar etmiş, daha sonra şehit ağabeyinden değil Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.

Türkkan yaptığı açıklamada, Akşener'in talebi ile Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılmıştı. Bugün sıcak bir gelişme yaşandı ve Türkkan'ın Grup Başkanvekilliği makamına gelen yeni isim belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre; Türkkan'ın istifasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine Erhan Usta getirildi.

ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta, 17 Temmuz 1966, Havza, Türk bürokrat ve MHP'li siyasetçi.

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır.