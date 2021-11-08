Son dakika: Konya’da 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı bilgilere göre Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 10.61 KM OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Sarsıntının yerinde 10.61 kilometre altında yaşandığı bildirilirken, şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altay, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." ifadelerine yer verdi.
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak kakıtlara geçerken, sarsıntının yerin 5.0 kilometre altında yaşandığını açıkladı.