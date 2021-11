Tarihi zaferin yıldönümünde Karabağ çıkarması: Tüm dünya bilmelidir ki...

"Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş" şiirinden, "Gitmesin Şuşa'ya, Azatlığa har-ı bülbül /

Açmasın laleler topraktayken binlerce gül / İnmesin yükselen bayrak bitsin asırlık zul

Konmaz başka aşka Azerbaycansız bu gönül" dizelerini okuyan Akar, "Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Şuşa, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, Laçin bugün özgürdür ve anavatanla kucaklaşmıştır. İşte, Azerbaycan Türkü, yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Karabağ'ın özgürleştirilmesinde en büyük pay sahibi şehitlere rahmet, gazilere acil şifa dileklerini ileterek, "Şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarına adlarını yazdıran bu yiğitlerimizin Cenap Prezident Aliyev'in liderliğinde yaptıkları fedakarlık ve kahramanlıkları asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır." dedi.

Kahraman Azerbaycan ordusunun kazandığı bu zaferin, sadece 44 günlük mücadeleyle değil, 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonucunda elde edildiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu, sadece Ermenistan'a karşı kazanılmış bir zafer de değildir. Bu zafer, aynı zamanda yıllarca haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumanlara, sessiz kalanlara karşı da en güzel cevap olmuştur. Her zaman olduğu gibi sevincinizi sevincimiz, kederinizi kederimiz bildiğimiz siz can kardeşlerimizin, bu haklı mücadelesinde yine sizlerle olduk. Milletçe, tüm imkanlarımızla siz can kardeşlerimize destek vermeye çalıştık. Çünkü biz aynı kökten ve aynı gövdeden beslenen ulu bir çınarın dalları gibiyiz, büyük bir milletin evlatlarıyız. Mete'nin, Attila'nın, Kül Tigin'in, Alpaslan'ın, Nizamı-i Gencevi'nin, Nesimi'nin, Fuzuli'nin, Dede Korkut'un torunlarıyız. Bilinmelidir ki, tarihi süreçte yaşananlar, Azerbaycan ve Türkiye arasına engeller koysa da dini, dili, milliyeti bir olan, tarihi kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olan iki ülke insanının kalplerine asla kilit vuramamıştır, vuramayacaktır."