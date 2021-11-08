Tarihi zaferin yıldönümünde Karabağ çıkarması: Tüm dünya bilmelidir ki...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır. Biz bu anlayışla ve üzerimize düşen tarihi sorumluluk gereği bölgemizde barış, huzur ve istikrar için gayret sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti.

Başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Komutanlar, havalimanından Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne geçerek, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Akar, bu gurur gününde "can gardaşları" ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.