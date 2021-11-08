Dev FETÖ operasyonu! FETÖ, PKK ve DEAŞ’a darbe

Gaziantep'te terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda bir hafta içinde 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-7 Kasım günleri arasında terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak 5, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında 6 ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kapsamında ise 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden; FETÖ kapsamında yakalanan şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, 3 şüphelinin ise serbest kaldığı, PKK/KCK kapsamında yakalanan 6 şüphelinin de serbest bırakıldığı, DEAŞ kapsamında da bir şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.