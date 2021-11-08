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Giriş Tarihi: 8.11.2021 15:25

Dev FETÖ operasyonu! FETÖ, PKK ve DEAŞ'a darbe

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Dev FETÖ operasyonu! FETÖ, PKK ve DEAŞ’a darbe

Gaziantep’te polisi FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda bir hafta içinde 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-7 Kasım günleri arasında terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak 5, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında 6 ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kapsamında ise 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden; FETÖ kapsamında yakalanan şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, 3 şüphelinin ise serbest kaldığı, PKK/KCK kapsamında yakalanan 6 şüphelinin de serbest bırakıldığı, DEAŞ kapsamında da bir şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

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Dev FETÖ operasyonu! FETÖ, PKK ve DEAŞ'a darbe
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