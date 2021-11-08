Uluslararası Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı’ndan Türkkan hakkında suç duyurusu

Suç duyurusu öncesinde adliyenin önünde basın açıklamasında bulunuldu. Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin açıklamasında "Milletimiz bir milletvekiline vekâlet veriri Bu vekâleti kötüye kullanan Lütfü Türkkan'ı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Biz bu gönül coğrafyalarında her zaman olduğu gibi bugün ve yarında şehitlerimize sahip çıkmaya yemin etmiş Türkiye sevdalılarıyız. Şehit yakını ağabeyimizin şu seslenişinden sonra İYİ Parti grup başkanvekili Lütfü Türkkan şahit yakının boynuna sarılmak ve ona hakaret etmek üzere bu millete hakaret etmiştir.

Şehit yakını ağabeyimizin şu sözlerine lütfen kulak verelim; "Benim kardeşimin vücuda parçalandı. Günlerce ayaklarını aradık" bu feryada karşı şehide hakaret eden, boynunu sıkan bu milletin çocuğu olamaz. Değerli basın, kıymetli Türkiye Cumhuriyeti'nin yiğit evlatları bu bir siyasi mesele değildir, bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele İYİ Parti'nin nezdinde bir karakter sınavıdır. Bahse konu İYİ Parti'nin genel başkanı birkaç ay önce terörist başı Selahattin Demirbaş'a kahvaltı daveti göndermiştir. Birkaç gün önce Siirt'te bir iblis İYİ Parti genel başkanına bakarak "Burası Kürdistandır, Kürdistan yok sayılamaz" sözlerine karşılık gülmüş ve sessiz kalmıştır. Birkaç gün önce yapmış olduğu grup toplantısında bebek katili Apo'ya "Sayın" diye hitap etmiştir. Kahrolsun PKK, kahrolsun PKK destekçileri.

Değerli Türk milletinin yiğit evlatları bu parti ne yapmak istemektedir? Bu partinin sözcüleri, milletvekilleri neyi planlamak istemektedir? Hep birlikte şehidimize, şühedamıza, askerimize, polisimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Biz Milli Beka Hareketi olarak tüm Türkiye'de, tüm teşkilatlarımızla hakkın ve hakikatin yanında olacağız. Şehidimizin, şühedamızın, gazilerimizin bize emaneti bu aziz topraklara sahip çıkacağız. Bu vatanı vermeyiz, bu milleti vermeyiz, bu bayrağı teslim etmeyiz. Burada, bu güzel coğrafyada, bu güzel milletin evlatları olarak sesleniyoruz; Nerede insan hakları, nerede hukukun koruyucuları, nerededir kadınların, çocukların haklarını savunanalar, nerededir sözüm ona Atatürkçüler? Hepsine buradan haykırıyoruz. Özellikle herkesten ricamız saflarınızı sık tutun, al kanlı al bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkın. Birazdan Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu suç duyurusu şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarının duyurusudur. Şehitler ölmeyecek aziz vatanımız bölünmeyecektir. Saygıyla arz ederim" dedi.



TÜRK ADALETİ LÜTFÜ TÜRKKAN'I EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRMALIDIR



Basın açıklamasının ardından Murat Şahin savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda ise olay anlatılarak " Lütfi Türkkan yapmış olduğu küfrün bedelini Türk adaleti karşısında en ağır şekilde ödemelidir. Türk adaleti Lütfü Türkkan'ı en ağır şekilde cezalandırıp, aziz şahitlerimizin ruhlarını rahat ettirmeli, emanet sahibi olarak bizlerin yüreğine su serpmelidir" ifadelerine yer verildiği görüldü.

Şehit ağabeyi Tahir Gümren'den ahlaksızca küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu