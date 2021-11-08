Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor! "Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanıp sıkılmadın mı?"

Şehit ailelerinin şehitlerin emanet olduğunu söyleyen Kahraman, "Tüm halkımızın vicdanını yaralayan bu saygısızlığı yapan Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi en büyük beklentimiz. Van'dan Lütfü Türkkan'na bir kez daha sesleniyoruz. Görev yaptığını o gazi mecliste şehitler ve gaziler sayesinde oturuyorsun. Şehit ailesine hakaret ederek hiç utanıp sıkılmadın mı? Hiç yüzün kızarmadı mı? Biz senin özrünü kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.