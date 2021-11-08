Yarım saate iki suç sığdırdılar! Gül dövmesiyle yakayı ele verdiler

İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda iddiaya göre iki şüpheli müşteri görünümüyle girdikleri bir süpermarkette personel soyunma kabinine girdi. Personel harici kullanıma kapalı olan kabinde kaşla göz arasında bir çalışana ait cüzdanı çalan ikili soluğu dışarıda aldı. Çaldıkları cüzdanla yetinmeyen şüpheliler, sadece yarım saat içerisinde başka bir hırsızlığa imza attı. Sokakta yürümekte olan bir gencin sırtındaki çantayı kapkaç yaparak kaçıran şüpheliler koşarak gözlerden kayboldu.

ELDEKİ GÜL DÖVMESİ PAHALIYA PATLADI



Mağdurların ihbarları üzerine çalışma başlatan Güvenlik Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Eldeki görüntüleri tarayan polis, şüphelilerden birinin elinde gül dövmesi olduğunu tespit etti. Dövmeden yola çıkan ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Sedat G. ve Yusuf G.'yi Dumlupınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı ihbarı yapılan eşyaların üzerlerinde olduğu ortaya çıkan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.