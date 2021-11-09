Başkan Erdoğan'dan "enerji" mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 'EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Enerji alanına yönelik birçok mesaj veren Başkan Erdoğan, "Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanet değil ise gaflettir." dedi.

Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir

"AKKUYU'NUN ARDINDAN NGS'Yİ 2023'TE DEVREYE ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Konuşmasında nükleer enerji açıklamasında da bulunan Başkan Erdoğan, "Hükümet olarak ülkemizin ve küresel alanda artan enerji ihtiyacına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli yükseltiyoruz. Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de katarak çeşitliliği ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Akkuyu NGS'yi 2023'te devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu'nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü santral için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir

"ENERJİDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR"

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile de vatandaşlara enerji mesajı verdi. Enerji alanında atılan adımların bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Ülkemize yönelik türlü saldırıların sebeplerinden biri de enerji kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlılığımızdır. Nasıl savunma sanayiindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir." ifadelerini kullandı.