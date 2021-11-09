CHP’li belediye atamayı bile çocuk oyununa çevirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçtiğimiz günlerde Genel sekreterlik yazısıyla görevden alınan CHP'li Başkan Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan görevden alınarak yerine Ezgi Ayhan atandı. Bu kararıda Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tüm birimlere iletildi, ayrıca belediyenin internet sitesinden de kamuoyuna duyuruldu.

Kararın ardından belediyede telaşlı bir hareketlilik yaşanırken, görevden alınan Doğukan Uyan'n görevine gelmesi için Başkan Seçer'i ikna etme çabaları başladı. Uyan'ın, gün boyunca defalarca görevden alma iptali, Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirildi ve geri çekildi.

Adeta çocuk oyununa çevirilen atama bilmecesinde son olarak Ezgi Ayhan'ın ataması iptal edildi, yerine tekrar Doğukan Uyan atandı.