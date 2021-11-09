Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’li belediye atamayı bile çocuk oyununa çevirdi
Giriş Tarihi: 9.11.2021 13:43 Son Güncelleme: 9.11.2021 13:43

CHP’li belediye atamayı bile çocuk oyununa çevirdi

BEKİR COŞKUN
CHP’li belediye atamayı bile çocuk oyununa çevirdi

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde atamalarıda çocuk oyuncağına çevirdiler. Genel sekreterlik yazısıyla görevden alınan Başkan Vahap Seçer’in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan aynı gün içerisinde defalarca görevden alındı ve geri atandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçtiğimiz günlerde Genel sekreterlik yazısıyla görevden alınan CHP'li Başkan Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan görevden alınarak yerine Ezgi Ayhan atandı. Bu kararıda Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tüm birimlere iletildi, ayrıca belediyenin internet sitesinden de kamuoyuna duyuruldu.

Kararın ardından belediyede telaşlı bir hareketlilik yaşanırken, görevden alınan Doğukan Uyan'n görevine gelmesi için Başkan Seçer'i ikna etme çabaları başladı. Uyan'ın, gün boyunca defalarca görevden alma iptali, Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirildi ve geri çekildi.

Adeta çocuk oyununa çevirilen atama bilmecesinde son olarak Ezgi Ayhan'ın ataması iptal edildi, yerine tekrar Doğukan Uyan atandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li belediye atamayı bile çocuk oyununa çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA