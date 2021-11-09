Eyüpsultanlılar için ücretsiz vizyon flimlerin izleneceği sinema keyfi başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen bedava sinema keyfinde vatandaşların aileleri ile birlikte ücretsiz olarak vizyonda bulunan filmleri seyretme imkan sunuluyor. Sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen ücretsiz sinema keyfinde etkinliğe, ailesi ile birlikte hafta sonunu sinemada değerlendirmek, ailecek keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm Eyüpsultanlılar davet edildi.



27 MART 2022 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK



27 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek etkinlikte kayıtlar her hafta Çarşamba günleri alınacak.



ÇOCUKLAR İÇİN DE KAYIT ZORUNLU



Sinema Günleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını yaptırdıktan sonra seans saatinden en az 30 dakika önce sinema gösterimi yapılan salonda bulunulması gerekiyor. Çocuklar için de kayıt zorunluluğu bulunan etkinlikte kontenjanlar salona göre farklılık göstermekte. Kayıt olan vatandaşların isim listesi salon girişindeki görevli personelde bulunacağından dolayı kimlik göstermeleri yeterli olacak.