Fare gibi kazıp hendek açıyorlar

MARDIN'IN Nusaybin
ilçesi karşısında bulunan ve büyük bir bölümü terör örgütü YPG'nin kontrolü altında olan Suriye
'nin Kamışlı
kentinde çok sayıda yer altı tüneli olduğu belirlendi. Halkı canından bezdiren tünellerle sivillere hayatı zehir eden terör örgütünün, bazı cadde ve sokaklara da dev hendekler açtığı, havadan görünmemesi için de üzerlerini çardaklarla kapattığı gözlendi. Tüneller ve devasa hendekler nedeniyle sokaklarda yürüyemez hale gelen ve büyük sorunlar yaşayan yerel halk ise, bu durumdan bıktıklarını ancak korkudan bir şey yapamadıklarını dile getiriyor.