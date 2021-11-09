Hilmi Türkmen’den CHP Sözcüsü’ne tepki: “Milletimiz her şeyi görüyor!”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısı sonrası İYİ Parti Kocaeli Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret etme olayıyla ilgili açıklamalar yapmış, "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Rize'de sayın Akşener'e yönelik gerçekleşen provokasyon ortada. Artık hepimiz bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konu ile ilgili süreç İYİ Parti'de yürümektedir. Kendilerinin takdiriyle de gerekenler yapılmaktadır. Şunu sormak istiyorum. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları soruşturma açmış mıdır?" demişti.

"İYİ PARTİ ÖZÜR DİLEMEYİ BIRAKIN, ŞEHİDİN AĞABEYİNDEN ÖZÜR BEKLER BİR HAVADA!"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP Sözcüsü Öztrak'ın sözlerini ve İYİ Partililerin tavrını sosyal medyadan değerlendirerek tepki gösterdi. Türkmen resmi Twitter hesabından "PKK'nın paramparça ettiği şehidimizin ailesinden özür bile dilemeyecekler anlaşıldı ama CHP sözcüsü şehidin abisine soruşturma açacak bir Cumhuriyet Savcısı yok mu diyor. İyi Parti özür dilemeyi bırakın, şehidin ağabeyinden özür bekler bir havada… Milletimiz her şeyi görüyor!" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partililer Bingöl'ü ziyaret etmiş, Tahir Gümren isimli vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirince Türkkan vatandaşa hakaretler savurmuştu. Bu hakaret anının videosu ortaya çıkınca Türkkan ilk olarak Twitter hesabından küfür etmediğini videonun montaj olduğunu dile getirmiş ardından bir video yayınlayarak itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Türkkan küfür ettiğini kabul etmişti. Türkkan bu olaydan sonra ikinci bir skandala imza atmış, İYİ Partili Muhammet Güllük'ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren'in kardeşi İsa Gümren için "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!" ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza atmıştı. Her iki olayla ilgili sosyal medyada Türkkan'a ardı ardına tepkiler yağmıştı. Türkkan'ın İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden alındığı duyurulmuş ama ihraç edilmemişti.