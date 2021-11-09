KREDİ ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

2007'de DSİ ile Ilısu Konsorsiyumu arasında sözleşme imzalandı ve barajın temeli 2008'de atıldı. Ancak provokatörler projeyi engellemek için her şeyi yaptı. Kredi veren ülkelerden Avusturya ve Almanya projeden desteklerini çekti. 2009'da kredi veren kuruluşlar anlaşmayı feshettiklerini açıkladı. Başkan Erdoğan, su tutulmasıyla beraber terör örgütü PKK'nın geçiş yollarının kapanacağı ve örgütün kullandığı mağaraların sular altında kalacak olması nedeniyle projeyi geciktirmek istemedi.