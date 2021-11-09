Şehit polis memuru dualarla memleketine uğurlandı

Hatay'ın Hassa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Davut Kaplan'a, 8 Kasım Pazartesi günü görevi sırasında araç çarptı. Aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 3 çocuk babası Davut kaplan kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MEMLEKETİNE DUALARLA UĞURLANDI

Kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde şehit düşen 23 yıllık polis memuru Davut Kaplan için Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Vali yardımcıları mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Hassa Devlet Hastanesi Morgundan sabah saatlerinde alınan polis Memuru Kaplan'ın cenazesi Hatay Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Şehidin eşi Gülcan Kaplan gözyaşlarına boğuldu. 21 yaşındaki oğulları Emre ve Yunus Kaplan metanetlerini korurken, 4 yaşındaki kardeşleri Ömer Kaplan annesinin kucağında olup bitenleri izledi.

Tören saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Törende polis memuru Davut Kaplan'ın özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Faruk Bilgili'nin ettirdiği duanın ardından şehit Polis Memuru Davut Kaplan'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'nin kadirli ilçesine gönderildi. Şehit Polis Memuru Kaplan'ın cenazesi Şebaplı Köyü Gülistan aile mezarlığında ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.