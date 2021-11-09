Şehit yakınını tekmeleyen Arda hakimliğe sevk edildi

Hüseyin Tarık Arda Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Kasım'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kente düzenlediği ziyaret sırasında İYİ Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gürmen'e tekme atıldığı da belirlendi.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ



İncelenen görüntülerde, Gürmen'e tekme attığı tespit edilen Hüseyin Tarık Arda gözaltı kararı alındı.Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Tarık Arda, emniyete götürüldü. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı paylaşımlara ilişkin de inceleme başlatıldı.



ADLİ KONTROLLE SEVK EDİLDİ



Sosyal medya paylaşımlarında yapılan inceleme sonucunda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan Arda hakkında soruşturulma başlatıldı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Arda savcılığa verdiği ifadesinin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Arda aynı zamanda 'Basit kasten yaralama' suçundan talimatla ifadesi savcılık tarafından alındı.