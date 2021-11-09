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Giriş Tarihi: 9.11.2021 08:44 Son Güncelleme: 9.11.2021 09:07

Son dakika: 25 ilde 56 FETÖ/PDY üyesine gözaltı! Sınav sorularını dağıtmışlar

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: 25 ilde 56 FETÖ/PDY üyesine gözaltı! Sınav sorularını dağıtmışlar

Son dakika bilgisine göre Ankara merkezli 25 ilde 2013 yılı 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavlarını aldıkları tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 56 şüphelinin 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını aldığı tespit edildi.

FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularını alarak örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: 25 ilde 56 FETÖ/PDY üyesine gözaltı! Sınav sorularını dağıtmışlar
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