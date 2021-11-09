İzmir’de FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt ile iltisaklı oldukları tespit edilen şüphelileri tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında Bylock Kullanıcısı, Bank Asya Hesabı, KHK Kapsamında Kapatılan Dernek Üyeliği ve Bylock içerik incelemeleri kapsamında isminin Bylock konuşmalarında geçtiği tespit edilen muhtelif meslek gruplarına mensup 22'si kadın olmak üzere 25 şüpheliye yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah saat 06.30'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





Tüm terör örgütlerinin kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların vatandaşların katkıları ile kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.