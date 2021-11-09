‘Sosyal medya düzenlemesi insan onuru için kaçınılmaz’

ADALET Bakanlığı'nca Masumiyet Karinesi ve
Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca
, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit
, Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu
ve yargı mensupları katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yaptığı konuşmada masumiyet karinesinin uzun, zorlu ve çetin bir mücadele sonrası elde edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, sosyal medyada insan onuruna yönelik saldırıların yoğun bir şekilde gözlemlendiğini, bu konuda herkese görevler düştüğünü ve Meclis'te yapılan çalışmala- ra her partinin destek ver- mesinin elzem olduğunu kaydetti. Milyonlarca insana anında ulaşılabilen dijital medya platformlarında lekelenmeme hakkını korumanın önem taşıdığını söyleyen Gül, "Elbette internet önemli bir haber ve iletişim zeminidir ama hukuktan ve insanın evrensel haklarından muaf değildir. Şunu da unutmamak gerekir ki, fiziki âlemde suç olan her şey sanal âlemde de suçtur. Hukuk, sanal dünyaya karşı sanal tutum sergilemez" diye konuştu. İnternet ve sosyal medyada kişilerin bir diğerinin hakkını kolayca çiğneyebildiğini belirten Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının söz konusu ortamlarda da korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise, sosyal medyada henüz soruşturma aşamasına dahi geçilmemiş vakalarda bile bazı kişilerin suçlu olarak ilan edildikleri, şeref ve haysiyetlerinin zedelendiğine dikkat çekerek, "Hukuk sistemi masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını etkin şekilde koruyabilmelidir" dedi.