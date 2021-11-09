Terörist başı Öcalan’ın özgürlüğünü istemişti! TTB Başkanı Fincancı’dan HDP’ye ziyaret

HDP EŞ GENEL BAŞKANI İLE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Terör örgütü propagansı yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ziyaretinde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile basın toplantısı düzenledi.