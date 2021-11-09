Yozgat’ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sorgun ilçesinde 5 adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramada şüphelilere ait cep telefonları ve sim kartı, veri depolama özelliğine sahip hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.