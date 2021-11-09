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Giriş Tarihi: 9.11.2021 17:59

Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA
Yozgat’ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sorgun ilçesinde 5 adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramada şüphelilere ait cep telefonları ve sim kartı, veri depolama özelliğine sahip hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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