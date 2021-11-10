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Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:18 Son Güncelleme: 10.11.2021 13:27

AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

AA
AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye’de yapılacak

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak. Tekirdağ'da yapılacak tatbikatta, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den 1715 kişi görev alacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, AB-Modex Saha Tatbikatının hazırlıkları bugün başladı.

Tekirdağ'da yapılacak ve beş gün sürecek tatbikatta Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan'dan 378, Türkiye'den ise 1337 kişi olmak üzere toplam 1715 personel görev alacak.

Senaryo gereği 7,4 büyüklüğündeki depreme müdahale için Tekirdağ'a gelen ekipler, arama kurtarma çalışmaları yapacak, yaralılara müdahale edecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tatbikatın cuma günkü bölümünü izleyecek.

Ayrıca tatbikat süresince yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliye de yapılacak.

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AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak
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