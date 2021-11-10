Adana meclisinde Türkkan gerginliği

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ilk ayının oturumuna şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan gerginliğini yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Şehitlerimiz aziz milletimizin gözbebeğidir, şerefimizdir, bacıları bizim namusumuzdur. Bu alçaklığı görmezden gelenlere yazıklar olsun" derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek ise, "Olay geçmişe dayalıdır. Genel başkanımıza hakaret yapılmıştır ve ceza almıştır" diyerek savunma yaptı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın katılmadığı toplantıya Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlık yaptı. Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınadıklarını söyledi. Demirdağ, "Şehidimizin ailesine rezilce küfür eden birinin şehit kanıyla kurulmuş gazi meclisinde olmasını istemiyoruz. Ayrıca bu alçaklığı görmezden gelenlere de yazıklar olsun. Türkan'ın derhal milletvekilinden istifa etmeli" diyerek tepkisini dile getirdi.

"HAKARET ETTİ"

MHP'li Cemal Demirdağ'dan sonra söz alan İYİ Partili Grup Başkanvekili Mercimek ise, "Üzüntü verici bir olaydı. Ama olay geçmişe dayanıyor. Bu şahıs genel başkanımıza hakaretten yargılanmış ve ceza almıştır. Kendisi de Bingöllü değildir. Bu olaydan sonra Lütfü Türkkan görev alınmış ve gereken yapılmıştır. Bir daüha tekrar etmez" diyerek savunma yapmışı Cumhur İttifakı üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.