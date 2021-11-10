Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünde AKM’de Atatürk gösterisi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Beyoğlu Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle ışık gösterisi düzenledi. Gösteri kapsamında Atatürk'ün fotoğraflarının da içinde olduğu çeşitli görseller AKM'nin duvarına yansıtıldı.
GECE YARISINA KADAR DEVAM EDECEK
Işık gösterisi AKM'nin yanı sıra Galata Kulesi'nde de gerçekleştirildi. Oldukça beğeni toplayan ışık gösterisinin bakanlığın sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Gösterinin gece 00.15'e kadar süreceği öğrenildi.