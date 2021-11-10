E-duruşma 81 ilde başladı

YARGI Reformu Stratejisi
kapsamında hayata geçirilen e-duruşma 81 ilde bin 400 hukuk mahkemesinde uygulanmaya başlandı Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül
, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan "e-duruşma"nın 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi. Bakan Gül, bakanlık mühendislerinin geliştirildiği sistem sayesinde avukatların bin 400 hukuk mahkemesine bağlanabildiğini kaydetti. E-duruşmadaki bu önemli gelişmeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından duyurdu. Gül yaptığı paylaşımda "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-duruşma' bugün itibarıyla 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız bin 400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.