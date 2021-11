Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyümesi ve yükselmesi için gerekli olan şuur ve yol haritasının Atatürk'ün yaptıkları ve söylediklerinde gizli olduğuna dikkat çeken Sürekli, mesajında; "Atatürk'ün en büyük eserim dediği 'Cumhuriyet'i anlamak ve korumak; hedeflerini ve izlediği yolu özümsemeyi gerektirmektedir. İstiklal ve istikbal mücadelesini verirken; Cumhuriyet'i tesis ederken sıklıkla altını çizdiği 'Milli birlik ve irade' bugün ve her zaman, olmazsa olmaz öncelikli esastır." sözlerinin altını çizdi.

SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ…

Başkan Sürekli, mesajında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletle omuz omuza zafere taşıdığı hürriyet ve vatan davasına sonsuza kadar sahip çıkacaklarını vurgulayarak şu sözlere yer verdi; "Her adımımız, her yenilik gelişme hamlemizde hedefleri, hedefimizdir. Öngörüsü, askeri zekâ ve disiplini; cesareti ve dünyaya ders veren dâhiyane devlet adamlığı ile tarih yazmış olan Atatürk, "Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeye hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım." diyerek, milli birliğin gücünü her şeyin üstünde tuttuğunu ortaya koymuştur. O güç ki; bugün de 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefimizin anahtarıdır. O anahtarı kaybetmeye, teslim etmeye asla ve kata niyetimiz yoktur."

BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE TAVİZSİZ TAŞIYORUZ

Cumhuriyet'in 100. Kuruluş yıldönümüne, 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, mesajını şu ifadelerle noktaladı; "Bağımsızlık savaşımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal'e, aziz şehitlerimize ve gazilerimize sözümüzdür: Onlar, nasıl bir esaret zincirini kırıp, yanmış yıkılmış vatan topraklarını ayağa kaldırdılarsa; aynı azim ve kararlılıkla emanetlerini koruyacak, ileri taşıyacağız. Sınırlarımız içinde ya da ötesinde Cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit, karşısında bizi bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletinden aldığı güçle her olumsuzluğu tersine çevirmeyi başarmaktadır, başaracaktır. Gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmaya, bu mirası başımızın üstünde tavizsiz bir şekilde taşımaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, bu sözümüzü tekrar etmeyi borç biliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygı ve minnetle yâd ediyorum."